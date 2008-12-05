В Париже украли драгоценностей на 50 млн евро

В Париже ограблен известный ювелирный магазин Harry Winston, из которого, по предварительным данным, похитили драгоценностей на 50 миллионов евро. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным радиостанции France Info, ограбление Harry Winston произошло вечером 4 декабря. В магазин ворвались трое вооруженных людей. Они унесли практически все бриллианты, которые находились там на момент ограбления. Радиостанция отмечает, что это одно из крупнейших ограблений во Франции за несколько десятилетий. Источник AFP рассказал, что грабители знали имена некоторых из работников ювелирного бутика. Кроме того, им было известно, где хранились драгоценности, которые не были выставлены в витринах. Отмечается, что в 2007 году магазин Harry Winston, расположенный на авеню Монтень в центре Парижа, уже подвергался ограблению. Тогда добычей преступников стали украшения на сумму около 10 миллионов евро. Американская сеть магазинов Harry Winston продает драгоценности во многих странах мира, является поставщиком королевских семей, а также предоставляет украшения участникам Каннского фестиваля и церемонии вручения премии "Оскар".