Обама рассказал о своих спонсорах

Переходная администрация Барака Обамы опубликовала отчет о денежных пожертвованиях, собранных к 15 ноября. 1776 спонсоров пожертвовали в общей сложности около 1,1 миллиона долларов. Всего переходная команда надеется собрать для покрытия своих расходов пожертвования на 3,5 миллиона долларов, еще 8,5 миллиона будут выделены из федерального бюджета. Переходный процесс завершится 20 января, когда Обама официально займет пост президента США. Пожертвования от индивидуальных спонсоров по закону ограничены суммой в 5 тысяч долларов, а деньги от корпораций, профсоюзов, политических комитетов по сбору средств и зарегистрированных на федеральном уровне лоббистов Обама принимать отказался. В числе спонсоров переходной администрации оказались кинорежиссер Джордж Лукас и руководители нескольких компаний: Эрик Шмидт из Google, Эндю Лэк из Sony и Эдгар Бронфман из Warner Music Group. Каждый из них сделал максимальное допустимое пожертвование. Также поддержку переходной команде оказали финансисты и филантропы, ранее спонсировавшие избирательную кампанию Обамы.