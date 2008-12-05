Пьяные польские депутаты устроили скандал на Кипре?

Один из фешенебельных отелей Кипра потребовал от двух депутатов польского парламента компенсацию в размере 10 тысяч евро за порчу своего имущества, сообщает немецкое новостное агентство DPA со ссылкой на местные СМИ. Как заявляет администрация отеля, депутаты Сейма от право-центристской партии «Право и справедливость» Карол Карский и Лукаш Збониковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, «неподобающим образом» катались на гольф-карах по принадлежащему гостинице полю для гольфа, чем причинили ущерб в размере 10140 евро. Соответствующее письмо с уведомлением о неподобающем поведении депутатов было направлено в польский МИД и сейм, сообщает «Лента.ру». В то же время один из депутатов - Карский, уверяет, что ничего подобного не происходило. По его словам, кто-то просто пытается «развести его на деньги». «Так бывает в этих южных странах. Как мы могли кататься на гольф-карах, если этого не было?», - утверждает депутат. Карски также сообщил, что они со Збониковским уже провели «учтивую» беседу с представителями местной полиции, которые принесли польским законодателям свои извинения за необоснованные обвинения и заверили, что не имеют к депутатам никаких претензий. Отметим, что партия «Право и справедливость», представителями которой являются Карский и Збониковский, играет одну из ключевых ролей в политической жизни Польши. На парламентских выборах в 2005 году партия одержала убедительную победу и сформировала правящий альянс. В 2007 году альянс распался, и были проведены досрочные выборы в сейм, победу на которых одержала либерально-консервативная партия «Гражданская платформа». Лидером партии «Право и справедливость» является действующий президент Польши Лех Качиньский.