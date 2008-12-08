Подарки Елизаветы II будут стоять не больше 73 доллара

Королева Великобритании Елизавета II в связи с финансовым кризисом решила ограничить стоимость подарков членам монаршей семьи на Рождество - она не должна превышать 50 фунтов (73 доллара). Рождественские подарки членам королевской семьи, по традиции, находятся внутри праздничных хлопушек цилиндрической формы, которые уже сто лет монаршей семье поставляет фирма Tom Smith. Обычно внутри хлопушек, которых для королевской семьи каждый год изготовляется 16 штук, находятся ценные сюрпризы, такие как золотые запонки Monblanc и дорогие зажигалки. Однако теперь королева пожелала, чтобы в хлопушки были помещены более скромные подарки, сообщил представитель фирмы-поставщика. Елизавета II в рамках режима экономии обязала также прислугу повторно использовать обертку для подарков и не выбрасывать еду, которая останется после рождественского обеда. Кроме того, она рекомендовала внукам, принцам Уильяму и Гарри, провести в нынешнем году свой зимний отдых скромнее.