У Президента в Грузии нашлась мама!

Британское издание Daily Telegraph опубликовало статью собственного корреспондента в Грузии Кейт Вейнберг о 82-летней жительнице села Метехи (около 20 км от Гори) по имени Вера Путина, которая утверждает, что она – мать экс-президента РФ Владимира Путина. Вера, мать 10 детей, любит рассказывать, что отдала 10-летнего Вову бабушке и дедушке, чтобы у того было счастливое детство. Теперь она говорит, что стыдится своего сына, который причастен к бомбежкам грузинских сел. Журналистка Telegraph нашла определенное внешнее сходство между Верой и Владимиром Путинам. Это сходство она уловила в «сильных скулах» и «глубокопосаженных глазах». Вера Путина рассказывает, что в 1999 году увидела Владимира по телевизору и узнала в нем своего сына. По ее словам, «Вова» жил в Метехи с двух до десяти лет, а потом был отправлен к его бабушке и дедушке, которые жили в России, в городе Очер Пермской области. Это подтверждается записями в местной школе, согласно которым в 1959-1960 годах там учился Володя Путин, по национальности «грузин». При этом Telegraph публикует опровержение версии Веры Путиной со стороны официального представителя премьер-министра РФ Дмитрия Пескова и приводит данные официальной биографии Путина, «Первое лицо». По версии Веры Путиной, Володя родился 7 октября 1950 года (ровно за два года до официальной даты рождения российского премьера). Его учительница русского языка Шура Габинашвили, которая хорошо помнит Володю, заявляет, что ей угрожали, чтобы она ничего не рассказывала об этом ребенке. О том, кто ей угрожал, она говорить отказывается. Telegraph пишет, что Вера Путина передала в Москву фотографии ее сына Володи в возрасте 7 лет – и эксперты не нашли сходства с нынешним премьер-министром России. Британское издание упоминает о том, что публикации о «настоящей матери» Путина – Вере Николаевне, жительнице грузинского села Метехи – появляются с 2000 года. При этом отмечается, что на эту тему собирался писать Артем Боровик, вскоре погибший в авиакатастрофе – его самолет разбился на взлете. Telegraph упоминает также имя итальянского репортера Антонио Руссо, переславшего в Италию фотографию Веры Путиной и вскоре после этого погибшего в Тбилиси (его убийцы не найдены). Статья в Daily Telegraph завершалась словами Веры Путиной о том, что ей надоело обсуждать с журналистами эту историю, и она готова провести ДНК-экспертизу, если Владимир Путин даст на то свое согласие. Газета Daily Telegraph конспективно изложила одну из известных «альтернативных биографий Путина». Еще в 2000 году тбилисская газета «Алиа» публиковала интервью с Верой Путиной. Заявления Веры Путиной о том, что ей стыдно за «сына» в сентябре этого года, вскоре после российско-грузинского вооруженного конфликта в Южной Осетии публиковали телеканал «Имеди», издание «Наша Абхазия» и сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-Центр».