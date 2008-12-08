Ющенко наградил брата Балоги и правую руку Черновецкого

Президент Украины Виктор Ющенко издал указ о награждении орденами ряда руководителей областного, районного и местного уровней. Среди прочих орден «За заслуги» третьей степени (дает надбавку в 15% к должностному окладу и 20% — к пенсии) получил Иван Балога — первый заместитель закарпатского губернатора и родной брат главы Секретариата Президента Виктора Балоги. Можно считать, что таким образом Ющенко ответил на прозвучавшее несколько дней назад предложение депутатов от «Народной самообороны» войти в пропрезидентское большинство в обмен на отставку Виктора Балоги: Президент дал понять, что главу своего секретариата менять не собирается, пишет «Сегодня». Среди прочих интересно также награждение орденом «За заслуги» второй степени Анатолия Голубченко, являющегося первым заместителем мэра Киева Леонида Черновецкого.