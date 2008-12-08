Как обеднели росийские олигархи

В течение последнего десятилетия российские олигархи набирали силу, превращая Москву в город миллиардеров. Имена Абрамовича, Дерипаски и прочих подобных им богачей стали символом успеха и процветания. А что происходит с ними теперь? Мировой экономический кризис никого не жалеет, даже миллиардеров. Предлагаем вашему вниманию «хит-парад» российских богачей, пострадавших от финансового коллапса. 10. Вагит Алекперов - $9,4 млрд Близкий друг Владимира Путина и глава компании Лукойл. Также известен под именами «Генерал», «Алек Первый» и «Дон». Начиная с мая 2008 года его доля в компании резко сократилась на 58%. По данным российских агентств, потери Аликперова превышают цифру $13 млрд. 9. Виктор Рашников - $9,7 млрд Свой 60-й день рождения этот магнат праздновал в компании президента России Дмитрия Медведева, а в это же время его империя - Магнитогорский металлургический комбинат – стремительно катилась в яму кризиса, теряя 82% своей стоимости. В такой ситуации Рашников рискует покинуть ряды миллиардеров. Тем не менее, он все равно надеется остаться влиятельным магнатом. 8. Владимир Потанин - $13,2 млрд Потанин, глава ОАО «Норильский никель», стал свидетелем того, как в течении 2008 года акции компании упали на 65 процентов. Недавно Потанин объединился с другим металлургическим инвестором, Дерипаской, в попытке спасти самую большую компанию по производству никеля от приближающегося разорения. Кризис уменьшил состояние миллиардера до $6,1 млрд. 7. Дмитрий Рыболовлев - $13,4 млрд Главный собственник крупнейшей в России компании по производству удобрений «Уралкалий» и инвестор горнодобывающей компании «Сильвинит», возможно, уже жалеет о покупке имения Дональда Трампа, которую он совершил прошлым летом, заплатив за особняк 100 миллионов долларов. После резкого падения акций «Уралкалия» на 75%, Рыболовлев даже может оказаться должником. 6. Михаил Фридман - $13,4 млрд Фридман вкладывал средства в самые различные сферы, начиная от телекоммуникаций и заканчивая банковским делом. Ему принадлежит финансовый конгломерат «Альфа-Групп». Но многочисленные бастионы Фридмана не смогли устоять под натиском экономического кризиса. Пытаясь выплатить долги, он даже занял в Кремле $2 млрд., чтобы отдать заем Немецкому Банку. 5. Алишер Усманов - $14,4 млрд Металлургический магнат и инвестор «Газпрома» Алишер Усманов – настоящий фан британского футбольного клуба «Арсенал». Недавно он увеличил свою долю в клубе до 25%. Но кризису трудно что-либо противопоставить – состояние миллиардера уменьшилось наполовину. 4. Алексей Мордашов - $16,6 млрд Мордашов, 42-летний миллиардер, построил свою империю на базе объединения «Северсталь», одного из крупнейших производителей стали в России. Но металлургическая отрасль дает сбои и состояние Мордашова уменьшается. Сейчас у него осталось «всего лишь» $4,6 млрд. 3. Роман Абрамович – $20 млрд Абрамович, владелец «Челси», недавно приобрел участок на луне для своей подруги, модели Дарьи Жуковой. Сейчас же миллиардер призвал свой футбольный клуб воздержаться от излишних трат в связи с кризисом в экономике. Богатство Романа Абрамовича не выдерживает столкновения с коллапсом – сейчас у миллиардера осталось чуть более 4 миллиардов долларов на содержание лондонского особняка. 2. Владимир Лисин - $21,7 млрд Большой любитель стрельбы и Президент Стрелкового союза России, Владимир Лисин потерпел финансовое крушение после того как акции Новолипецкого Металлургического комбината упали на 80%. Скоро долги Лисина могут составить порядка $1,4 млрд. 1. Олег Дерипаска - $28,4 млрд Владелец алюминиевой империи «Русал», Дерипаска активно расширял свой бизнес, но за последние месяцы акции его компании упали на 71%. Дерипаску спас заем в $4,5 млрд, полученный в прошлом месяце. Еще бы! Кому помешают $4,5 миллиарда во время кризиса?