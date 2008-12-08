Собака Буша снова укусила журналиста

Скотч-терьер президента США Джорджа Буша напал на журналиста, который хотел его погладить. Политический обозреватель Reuters Джон Деккер увидел скотч-терьера, когда тот прогуливался в сопровождении сотрудника Белого дома. Журналист захотел погладить собаку, однако Барни это не понравилось, и он вцепился зубами в руку Деккера. Это происшествие наделало много шума. Супруга сорок третьего президента США Лора Буш, комментируя эту историю, отметила, что в последнее время Барни сильно докучали папарацци. По мнению первой леди, своим поступком пес хотел попросить, чтобы его оставили в покое. Что же до Деккера, то ему немедленно оказали первую помощь. Медперсонал Белого дома обработал рану на указательном пальце и заклеил ее пластырем. Кроме того, в ближайшие несколько дней журналисту придется принимать антибиотики.