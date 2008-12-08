Черновецкий повторил подвиг Януковича

Киевский мэр поздравил музыкальную академию с 95-летием и удостоился высокого звания. Ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Владимир Рожок отметил большой вклад Киевского городского головы Леонида Черновецкого в развитие музыкального образования в Украине и этого учебного заведения в частности. Ректор вручил мэру "Удостоверение почетного профессора Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского". Со своей стороны, Черновецкий презентовал Рожку картину "Андреевский спуск" Ларисы Годуновой и вручил Благодарности и почетные грамоты сотрудникам музыкальной академии. "От имени всех киевлян, которые избрали меня мэром самого лучшего, самого творческого города в мире, поздравляю Национальную музыкальную академию имени Петра Чайковского с 95-летием. Я горжусь тем, что живу с вами в одном городе", - подчеркнул мэр Киева. По его словам, это учебное заведение одно из тех, где готовят творческую элиту и в течение многих десятилетий развивают таланты, создают и оберегают лучшие музыкальные образцы и традиции. Выпускниками академии стали известные музыканты и певцы, которые на весь мир прославили Украину - Григорий Веревка, Иван Козловский, Левко Ревуцкий, Владимир Гришко. "Сегодня я благодарю руководство академии за плодотворную деятельность, преданность своему делу и от всей души желаю осуществления всех ваших желаний и замыслов", - добавил Черновецкий. Напомним, до этого депутаты Любарского поселкового совета (Житомирская область) своим решением присвоили Черновецкому звание почетного гражданина поселка Любар.