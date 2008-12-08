Мэр Киева купил машину за 1 млн долларов

Вот уже несколько дней Леонид Черновецкий колесит по городу на черном "Роллс-Ройсе" за 1 миллион долларов. "Мэр купил этот автомобиль в одном из автосалонов Киева. И теперь Леонид Михайлович ездит на нем на работу. Вот и сейчас его машина стоит под окнами мэрии", - рассказал источник. "Роллс-Ройс" стал поводом для шуток в горадминистрации. Оппоненты Черновецкого ехидно замечают, что, может, у кого-то и кризис, но только не у мэра Киева. Мол, где это видано - в такое тяжелое время покупать себе такие крутые тачки. Люди, близкие к Черновецкому, отшучиваются, дескать, градоначальник не желает ездить на таких же авто, как и его заместители. Как распорядился мэр со своим "Мерседесом", пока не известно. Но говорят, что Черновецкий коллекционирует крутые и авторитетные машины. Наталкивает на эту мысль и недавнее приобретение мэра - черная "Чайка", на которой ездил первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий. За время своего пребывания у власти Черновецкий сменил уже три автомобиля. Сначала градоначальник ездил на "Майбахе" стоимостью около 900 тысяч долларов. Покатавшись около года на этом престижном авто, он пересел на крутой "Мерседес" (цена около 700 тысяч долларов). Но после недавней реформы, когда мэр заставил всех своих замов отказаться от служебных тачек и пересесть на собственные, Черновецкий снова сменил свой личный транспорт на "Роллс-Ройс".