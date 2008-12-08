Кличко ощутил финансовый кризис

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF и IBO Владимир Кличко уже столкнулся с экономическим кризисом, но пообещал, что поединок с Хасимом Рахманом состоится в любом случае. «По моему мнению, сейчас трудно найти человека, которого не затронул бы нынешний финансовый кризис. Столкнулись с ним и мы. Однако, перефразируя известную фразу, поединок должен состояться при любой финансовой ситуации», - сказал Кличко, которого цитирует «ЛИГА». Напомним, 13 декабря Кличко проведет бой с Рахманом в Германии. Он стал соперником украинца после того, как россиянин Александр Поветкин, который должен был встретиться с украинцем, получил травму.