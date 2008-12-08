Коновалюк хочет в армию

Народный депутат Украины Валерий Коновалюк (фракция Партии регионов) будет подавать судебный иск к министру обороны Украины Юрию Еханурову в связи с лишением его воинских званий офицера запаса. Об этом нардеп заявил сегодня на пресс-конференции. Говоря о приказе министра обороны, которым его лишили воинских званий капитана запаса, майора запаса и подполковника запаса, Коновалюк назвал такое решение «аморальным поступком». «Он пытался проявить эдакое «ефрейторство» перед Верховным главнокомандующим. Но оно (решение о лишении воинских званий) показало действительное лицо этой власти», - сказал Коновалюк В связи с этим он отметил, что «любой военный комиссар скажет, что кадровые офицеры запаса, согласно положению о прохождении воинской службы, получают каждые пять лет очередные воинские звания – хотят они того, или нет». В подтверждение своей военной карьеры Коновалюк на пресс-конференции показал свой военный билет офицера запаса, где отмечено, что он получил звание старший лейтенант в 1991 году, еще в Советской армии. Народный депутат также подчеркнул, что последующие звания присваивались ему автоматически по линии военкоматов. «Я не сделал карьеры военного только потому, что в 1991 году страна распалась. Выбирая между работой и карьерой в Российской Федерации, я избрал гражданство Украины», - заметил Коновалюк Народный депутат также сообщил, что его уволили по ст. 49, ч. 2 п. «г» Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и воинской службе", в связи с несоответствием требованиям, установленным законодательством к военнослужащим. «Тогда не было другой статьи. По этой статье также были вынуждены увольняться десятки тысяч офицеров, принявшие решение вернуться на Родину». «За свою офицерскую честь я, поверьте, смогу постоять. Я подам в суд на Юрия Еханурова», - сказал Коновалюк.