Почти экс-президент купил себе дом за 2 млн

Доживающие последние дни в Белом доме Джордж Буш и его супруга Лора купили в Далласе дом, в котором поселятся после того как покинут Вашингтон, передает Би-би-си. По словам пресс-секретаря американского Президента Салли Макдонох, приобретенный Лорой и Джорджем Бушами дом находится в одном из самых престижных районов города. "Президент и миссис Буш приобрели дом в районе Престон-Холлу в Далласе, штат Техас, где будут жить после того как Президент оставит свой пост в январе 2009 года", - говорится в заявлении обнародованном С.Макдонох. Подробностей о будущем жилище Бушей она не привела, но американская пресса утверждает, будто покупкой занимался старый друг и бухгалтер президентской четы, а сам дом с четырьмя спальными выстроен в стиле ранчо и находится в уютном, окруженном деревьями закутке. При этом пресс-секретарь Президента подчеркнула, что высокая чета и впредь намерена наведываться в свое ранчо в техасском Кроуфорде. Газета "Dallas Morning News" утверждает, что жители Престон-холлоу, северного предместья Далласа, уже вовсю обсуждают новость о своих будущих соседях. У дома стоимостью в $2,1 млн., который, по слухам, приобретен на имя Бушей, собираются журналисты и фотографы. Говорят, что площадь самого дома - 780 квадратных метров, а стоит он на участке земли площадью в полгектара. Если Буши и правда въедут в этот дом, то в числе их соседей окажутся владелец бейсбольной команды "Texas Rangers" Том Хикс, миллиардер Т.Бун Пикенс и известный донор Республиканской партии США Харолд Симмонс. В прошедший четверг Л.Буш проговорилась по этому поводу в интервью телеканалу NBC. "Мы выбрали дом, но он пока не заселен. Так что как только мы въедем туда, мы объявим, где он находится. Очень ждем этого момента", - сказала Л.Буш. Даллас для четы Бушей - город знакомый: они жили здесь с декабря 1988 по январь 1995 года, до того как переехали в Остин, а это произошло, когда Джордж Буш-младший стал губернатором Техаса.