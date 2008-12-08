Ахметов начинает экономить

ФК «Шахтер» в проведении своей маркетинговой политики вводит режим жесткой экономии. С таким заявлением выступил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин в интервью газете «Спорт-Экспресс в Украине». Господин Палкин признался, что донецкий клуб, даже несмотря на серьезные финансовые возможности, вынужден считаться с мировым финансовым кризисом. «Еще вчера на некоторые затратные моменты мы могли закрывать глаза, теперь же отслеживаем эффективность каждого вложенного доллара, - сказал он, - Президент клуба Ринат Ахметов не далее как вчера буквально сказал мне следующее: «Когда жирок будем срезать, главное, чтобы ребра не задеть». Иначе говоря, все, что связано с нашей финансовой деятельностью, не должно касаться футболистов и тренеров главной команды. Турнирные задачи, поставленные перед «Шахтером», остаются такими же амбициозными, как и прежде. По словам генерального директора «Шахтера», «пострадают» главным образом проекты, связанные с маркетинговой деятельностью. «Мы уменьшим траты, которые можно назвать «имиджевыми». Вплоть до рекламы матчей «Шахтера», - заявил Сергей Палкин.