Медведев дал орден украинскому нардепу

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев наградил народного депутата Украины Вадима Колесниченко (Партия регионов) орденом Дружбы. Соответствующий Указ Д.Медведева размещен на сайте Кремля. В частности, в соответствии с документом, В.Колесниченко награжден "за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение русского языка и русской культуры". Напомним, ранее В.Колесниченко вошел в координационный совет русско-культурных организаций Украины. Главной задачей этого совета станет координация и обеспечение роботы всех русско-культурных организаций Украины.