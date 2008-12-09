Янукович с Богатыревой сейчас в Москве

Лидер Партии регионов Виктор Янукович и группа депутатов от Партии регионов прибыли в Москву на похороны Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. Сегодня же Янукович вернется обратно в Киев. Патриарх Алексий скончался 5 декабря, совершив свою последнюю службу накануне - в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В понедельник, 8 декабря, зампредседателя фракции ПР Александр Ефремов отметил, что «если в парламенте завтра (9 декабря- ред.) будут развиваться процессы, которые будут требовать присутствия лидера фракции Партии регионов Виктора Федоровича Януковича, то он будет на месте». «Если ситуация будет такая, что допустит его отсутствие, то он будет присутствовать на похоронах Алексии Второго», - добавил парламентарий