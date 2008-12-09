В гимне Туркменистана больше не будет Туркменбаши

Власти Туркменистана намерены изменить государственный гимн страны, убрав оттуда строки, посвященные бывшему лидеру государства Сапармурату Ниязову. В гимне "вождь и глава всех туркмен" (по-туркменски Туркменбаши), как в стране называли Ниязова при жизни, упоминался трижды, а государство называется "творением великого Туркменбаши". Инициатором смены текста гимна выступила спикер туркемнского парламента, объяснив свое предложения с одной стороны, "многочисленными обращениями граждан", а с другой, необходимостью привести гимн в соответствие с общепринятыми международными стандартами. Гигантский позолоченный Туркменбаши переезжает на окраину Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в целом, поддерживал предложение. По некоторым данным, новый гимн будет представлен 21 декабря - во вторую годовщину смерти Ниязова.