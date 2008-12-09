Фидель Кастро получил орден от Карибского сообщества

Карибское сообщество (КАРИКОМ) наградило лидера кубинской революции Фиделя Кастро высшей наградой этой организации - Почетным орденом. Третий по счету саммит Куба-КАРИКОМ открылся в понедельник в кубинском городе Сантьяго-де-Куба. В Карибское сообщество входят 15 островных государств Карибского моря, в которых проживают более 14 миллионов человек. «Наш брат Фидель всегда служил примером, учитывая его сильнейшую связь с КАРИКОМ и исключительный вклад в развитие региона», - заявил нынешний председатель сообщества, премьер-министр Антигуа и Барбуда Болдуин Спенсер. Фидель Кастро – «защитник нашей карибской цивилизации, который достоин этой награды, как никто», отметил глава КАРИКОМ. Отметив, что Куба сотрудничает с Карибским сообществом по множеству направлений, Спенсер заявил, что отдает должное той самоотверженности, с которой Фидель Кастро служит стране, своему региону и всему миру. В ответном слове нынешний кубинский лидер и брат Фиделя Рауль Кастро заявил, что кубинский народ чувствует глубокую благодарность и большую гордость за признание заслуг лидера кубинской революции. КАРИКОМ было создано в 1973 году с целью обеспечения свободного передвижения людей, капиталов и товаров в границах региона. Почетный орден Карибского сообщества - высшая награда КАРИКОМ, которая присуждается сообществом государственным деятелям за выдающиеся заслуги.