Клинтон кушает вместе с Райс

Хиллари Клинтон, которой в начале 2009 года предстоит занять пост госсекретаря США, в понедельник посетила свое новое место работы, сообщает AFP. В ходе визита в Госдепартамент Клинтон провела краткую встречу с сотрудниками, в задачу которых входит обеспечение перехода полномочий к новому руководителю этой структуры. После визита в Госдепартамент Клинтон отправилась на ужин к действующему госсекретарю Кондолиззе Райс в ее квартиру в Вашингтоне. В воскресенье Райс заявила, что избранный президент США Барак Обама сделал прекрасный выбор, предложив Клинтон возглавить внешнеполитическое ведомство США. Хиллари Клинтон, по словам Райс, будет «потрясающим» госсекретарем. В Госдепартаменте США и других министерствах, напоминает AFP, до января 2009 года, когда пройдет церемония инаугурации Барака Обамы, работают «переходные администрации», подготавливающие переход полномочий от старого руководства к новому. В рамках подготовки к приходу к власти администрации Барака Обамы послам США в 170 странах предписано до января 2009 года подать прошения об отставке. Ожидается, что после инаугурации нового президента свои посты сохранят не менее половины глав американских дипмиссий.