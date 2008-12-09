Украинские олигархи прекращают помогать детям

Украинские бизнесмены отказываются от финансирования президентской программы «Согрей любовью ребенка». Продолжают выделять средства только Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов. RosUkrEnergo Дмитрий Фирташ выделил 5,3 миллиона гривен в рамках благотворительной программы «Согрей любовью ребенка», инициированной президентом год назад. Денежная помощь будет направлена на обеспечение новым жильем 28 многодетных семей в Черновицкой области. Этот регион (а также Тернопольская область) закреплен за Фирташем как подшефный. Собственник корпорации «СКМ» и депутат от Партии регионов Ринат Ахметов помогает сразу четырем областям — Донецкой, Луганской, Закарпатской и республике Крым. Сейчас «СКМ» уже заканчивает реализацию проектов, запланированных в рамках программы «Согрей любовью ребенка». Так, на Луганщине компания в ближайшее время обещает обеспечить жильем еще две семьи. 10 семей в этой области уже получили новые дома или же им отремонтировали старое жилье. На Закарпатье «СКМ» помогла в общей сложности 17 семьям. На эти цели «СКМ» потратила 4,4 миллиона гривен. В Крыму две семьи получили дома, четырем сделали ремонт (финансирование — 2 миллиона гривен). На Донецкую область «СКМ» выделила шесть миллионов. Деньги пойдут на оказание помощи девяти семьям. Сотрудники компании Ахметова говорят, что проект «Согрей любовью ребенка» вызвал серьезный резонанс в подшефных областях. «Услышав о программе, семьи начинают стремительно рожать недостающих (для статуса многодетной семьи. — «ДЕЛО») детей и обращаются к нам. Но мы решили до окончания текущего строительства ничего никому не обещать», — сообщила менеджер программы «Согрей любовью ребенка» компании «СКМ» Дарья Касьянова. Изначально в программе «Согрей любовью ребенка» согласились участвовать 40 бизнесменов. В общей сложности за прошедший год они профинансировали строительство 568 домов для многодетных семей. Однако теперь, в условиях экономического кризиса, большинство меценатов проекта приостанавливают финансирование или вовсе отказываются от дальнейшего участия в нем.