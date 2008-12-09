Богатыревой стало плохо на похоронах Патриарха

Секретарю СНБО Раисе Богатыревой стало плохо во время церемонии отпевания Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в храме Христа Спасителя в Москве. Как сообщает «Сегодня», секретаря СНБО Украины Раису Богатыреву осмотрели врачи. В данный момент она находится в посольстве Украины в России. Раиса Богатырева возглавляет украинскую делегацию на церемонии погребения патриарха. В составе делегации - заместитель председателя секретариата президента Юрий Богуцкий, посол Украины в Российской Федерации, первый заместитель секретаря СНБО, специальный представитель Украины по развитию взаимоотношений с Российской Федерацией Константин Грищенко.