Жириновский извинился перед Тимошенко за порнофильм

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский извинился перед премьер-министром Украины Юлией Тимошенко за порнофильм «Юлия», снятый его однопартийцем Алексеем Митрофановым. «Все, что сейчас происходит в наших взаимоотношениях, искусственно направлено на то, чтобы рассорить Украину и Россию, измарать нас обоих в грязи, — рассказал Жириновский. — Я уже направлял письмо с извинениями Юлии Тимошенко, когда какой-то дурак-депутат снял какой-то совершенно не нужный дурацкий фильм про нее. Мы его выгнали из фракции. Я хорошо отношусь ко всем троим вашим политическим лидерам: в чем-то Ющенко прав, в чем-то Янукович, в чем-то Тимошенко». Лидер ЛДПР считает, что украинским политикам «нужно поскорее разобраться с тремя постами и с тремя лидерами». «Для Украины, если бы она пришла к парламентской республике, великолепным вариантом был бы следующий: лидер партии, получившей наибольшее количество голосов, формирует правительство, а другая крупная партия, «занявшая» второе место, возглавляет Верховную раду. И тогда всем все сразу стало ясно бы и понятно — премьер тот, за чью партию гражданами было отдано больше всего голосов. Так делают во всех странах мира», — говорит Жириновский. По его словам, украинским политикам не хватает способности к компромиссу. «Я бы на месте Ющенко позвал тех двоих и сказал: «Да кончайте уже, хватит – закончим все это. Я президент еще целый год, давайте вот так: раз Тимошенко председатель правительства, то пускай остается. Раз вы убрали Яценюка, пускай спикером будет Янукович. На будущий год на президентских выборах создадим равные условия – мы, три кандидата, имеющие равные шансы стать президентом, на равных условиях пойдем на выборы. Кого народ изберет президентом, тот и будет президентом. Оставшиеся двое могут быть спикером и премьером», — заявил Жириновский. В 2005 году в Москве был презентован порнофильм «Юлия», главными героями которого стали персонажи, похожие на Тимошенко и президента Грузии Михаила Саакашвили. Продюсером скандальной ленты оказался депутат Госдумы Алексей Митрофанов.