По роману Турчинова запишут аудиокнигу

По роману Иллюзия страха Александра Турчинова будет записана аудио-книга. Озвучит диск российский актер украинского происхождения Алексей Петренко, который специально для этого приехал в Киев. Алексей Петренко приехал в украинскую столицу по приглашению продюсеров фильма-претендента от Украины на премию Оскар Иллюзия страха, в котором он сыграл роль Просителя. В одном из столичных ресторанов состоялся творческий вечер с Алексеем Петренко, во время которого он рассказал журналистам о своей актерской деятельности, фильме Иллюзия страха и кинематографе в целом. "Иллюзия страха - вещь современная, но смешанная с такими серьезными вещами - с Библией, с высказываниями из Библии, - поделился мнением Петренко. - Намерения там очень хорошие. А Толстой когда-то сказал, что ценить художника нужно по намерениям, а тут я вижу, что и у того, кто писал книгу, и у людей, которые взялись снимать эту картину, они [намерения] очень хорошие...".