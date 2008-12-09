Буряк и Хорошковский скоро станут безработными

Кабмин начал готовить перечень должностей, которыми он намерен поделиться с Партией регионов в случае создания новой коалиции. Об этом сообщает газета "Коммерсант-Украина" со ссылкой на свои источники. По данным издания, главы сразу нескольких правительственных ведомств уже написали заявления об отставке, но Премьер-министр Юлия Тимошенко пока не спешит их подписывать. Дальнейшая судьба этих заявлений будет зависеть от ее договоренностей с лидером Партии регионов Виктором Януковичем. На прошлой неделе глава ГНАУ Сергей Буряк и глава Гостаможни Валерий Хорошковский, руководящие фискальными ведомствами с 24 декабря прошлого года, написали заявления об уходе без даты, - сообщает источник в ГНАУ. По его словам, оба заявления якобы находятся у Премьер-министра Ю.Тимошенко и могут быть удовлетворены в случае создания парламентской коалиции БЮТ и Партии регионов. Источник утверждает, что сейчас есть три кандидатуры на должность руководителя ГНАУ: Федор Ярошенко, который является заместителем главы ГНАУ, а в 2004-2005 годах руководил ее центральным аппаратом, Вадим Копылов (в 2006-2007 годах был первым заместителем Министра финансов в правительстве Виктора Януковича) и Анатолий Брезвин (глава ГНАУ в 2006-2007 годах). Другой источник в окружении главы ГНАУ рассказал, что основной претендент - Ф.Ярошенко, тогда как А.Брезвин не является представителем ПР. Вместе с тем, помощник В.Копылова Михаил Гашовский заявил, что с кадровыми предложениями к Вадиму Копылову пока не обращались. В свою очередь, бывший глава Департамента обеспечения деятельности главы ГНАУ в 2006-2007 годах Николай Голев возможность назначения Брезвина не комментировал, отметив лишь, что все три претендента достойны должности. В пресс-службе Гостаможни информацию о том, что Валерий Хорошковский подал заявление об увольнении, не подтвердили, но и не опровергли. "Учитывая сегодняшнюю ситуацию, все возможно", - сказал источник в Гостаможне. Напомним, ранее, отвечая на вопрос, согласна ли Партия регионов в случае создания коалиции с участием БЮТ оставить должность Премьер-министра за Тимошенко, Янукович заявил: "Здесь не до политических амбиций и не до дележа кресел. И я не имею права как человек, как политик думать о себе лично и какой-то должности. Я должен думать о стране и о людях, обо всем, что нужно будет сделать, чтобы Украина с наименьшими потерями вышла из кризиса. И если это пойдет на пользу делу, я приму любое волевое решение". Кроме того, он опроверг информацию о том, что во время переговоров обсуждается тема распределения министерских должностей. "Никаких переговоров ни о каких министерствах мы пока речь не вели", - подчеркнул Янукович, напомнив затем представителям средств массовой информации, что возглавляемая им фракция проводит официальные переговоры со всеми парламентскими фракциями.