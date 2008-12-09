Буш нашел компромисс с Библией

Президент США Джордж Буш заявил, что креационизм как теория непосредственного создания человечества и всего мира высшим существом не противоречит научной теории эволюции, сообщает Associated Press. В своем интервью телеканалу ABC Буш назвал себя "простым президентом" и подтвердил, что верит в божественное сотворение мира. Как отметил президент, процесс сотворения всего сущего настолько таинственен и непостижим, что для его воплощения требуются силы, имеющиеся только у всемогущего Творца. Это, по мнению Буша, никак не противоречит научным доказательствам существования процесса эволюции. Буш добавил, что теория эволюции не в состоянии "полностью объяснить тайны жизни". На вопрос о том, понимает ли он библейские события буквально, как действительно происходившие, президент ответил, что "скорее всего нет", однако считает их источником важных знаний. Президент уверен, что именно вера помогла ему покончить с увлечением алкоголем. Джордж Буш отметил, что не знает, помогла ли ему вера стать президентом, но уверен, что без нее он был бы просто "эгоистом". В последнее время в США обострилась дискуссия между сторонниками различных течений креационизма и приверженцами научной теории эволюции. В 2006 году более 500 американских ученых, среди которых 154 биолога, 76 химиков и 64 физика, подписали документ, в котором выразили свое скептическое отношение к теории эволюции. Полем борьбы стали, в первую очередь, образовательные программы. В частности, в Пенсильвании судебным решением теория сотворения мира была исключена из школьного курса биологии, в то же время в Канзасе в школьную программу ввели теорию "разумного плана" под предлогом того, что многие ученые ставят теорию эволюции под сомнение и необходимо дать учащимся возможность ознакомиться с разными точками зрения на предмет. По данным опросов, среди американцев более трети креационистов - почти столько же, сколько сторонников теории Дарвина об эволюции видов.