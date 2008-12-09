Суркис рассказал о кризисе

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что финансовый кризис не сказывается на функционировании клуба. "На нашем клубе кризис пока не сказывается никак, - приводит слова Суркиса газета "Спорт-Экспресс" в Украине". - Свой бюджет мы планируем как всегда независимо от внешних факторов. Да и кризис, начавшись относительно недавно, не приобрел масштабов, способных всерьез влиять на положение дел в "Динамо". Во всяком случае, уменьшения бюджета на 2009 год мы не планировали. Какой бы кризис ни был на дворе, ни за что не позволю себе будоражить коллектив и даже задумываться о возможности сокращения зарплат футболистам и тренерам". Президент "Динамо" также прокомментировал трансферную политику клуба в период зимнего межсезонья. "Все будет зависеть от предложений Юрия Семина, - сказал Игорь Суркис. - Для галочки никого приобретать не станем, но если главный тренер посчитает, что у нас есть позиции, требующие усиления, и назовет конкретные имена, мы, как и обещали при подписании с ним контракта, выделим на трансферы любую необходимую сумму".