Обама будет жить с тещей

Будущий глава государства Барак Обама поселится в президентской резиденции не только с женой Мишель и двумя дочерьми, но и со своей тещей Мэриан Робинсон Такой вывод сделали американские СМИ, исходя из того, что президентская чета никогда не пользовалась услугами нянь, а лично присматривала за детьми. Но во время предвыборной кампании Барак и Мишель постоянно были в разъездах, и с их детьми сидела бабушка. Заняв пост президента, Барак Обама будет еще больше занят, ему с женой часто придется ездить с визитами за границу, и теща Мэриан Робинсон заявила: «Если кто и собирается сидеть с этими детьми, кроме их родителей, то это я». В американской истории уже были прецеденты, когда президентская теща жила в Белом доме. В 1829 году, вступив на должность президента США в 1829 году, Эндрю Джэксон – его портрет украшает банкноты в $20 – перевез из штата Теннесси вместе с семьей мать своей жены. Но и в случае с Джексоном, и у Обамы тещи далеки от того образа, который обыгрывается в анекдотах. Как признавался сам Обама, они с Мэриан Робинсон прекрасно ладят. А вот президенту Гарри Трумэну не повезло, мать его жены Элизабет, Мэдж Уоллес, страшно ненавидела зятя и публично называла его «мерзким негодяем». Ну а стал он президентом, по мнению тещи, исключительно благодаря ее дочери.