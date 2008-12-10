Американский президент в центре скандала

Избранный президент США Барак Обама, который до выборов 4 ноября этого года представлял в сенате Конгресса США штат Иллинойс, отрицает какую-либо причастность к противозаконной деятельности губернатора штата Рода Благоевича, который во вторник был арестован по обвинениям в коррупции. Как отмечается в заявлении, распространенном офисом будущего главы американской администрации, он «не общался с губернатором» или его офисом и «не был в курсе происходящего». Скандал вокруг Благоевича стал первой серьезной «проверкой на прочность» для демократа Обамы. Бывший сенатор из Иллинойса возглавит американскую администрацию 20 января будущего года, когда состоится его инаугурация в качестве президента страны. Этим не преминули воспользоваться его партийные оппоненты. В частности, член Палаты представителей Конгресса из Вирджинии, республиканец Эрик Кэнтор уже отметил, что с нынешним скандалом связан «ряд вопросов» о взаимоотношениях Благоевича, Обамы и других высокопоставленных чиновников, которые «работают в команде будущего президента». Губернатор Иллинойса Род Благоевич был арестован в Чикаго по выдвинутым против него федеральным обвинениям в коррупции. После внесения залога в размере 4,5 тыс. долларов он временно выпущен на свободу. Благоевич обвиняется в преступном сговоре с целью получения финансовых выгод за счет принятия решения о том, кто займет место в сенате Конгресса США, которое освобождается Обамой в связи с его избранием президентом страны. По действующим в Иллинойсе законам, право назначить нового сенатора в случае, если занимавший этот пост человек не может более работать в Сенате, принадлежит губернатору штата. Благоевич также обвиняется в том, что он в обход закона угрожал отказать медийной корпорации Tribune Co. в поддержке из средств бюджета штата при продаже чикагского стадиона Wrigley Field. Следователи подозревают, что таким образом губернатор пытался добиться увольнения из принадлежащей этой корпорации газеты Chicago Tribune членов редакционной коллегии, которые выступали с критикой в его адрес.