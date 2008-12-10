Тимошенко жаждет свежей крови

В ближайшие дни Кабинет Министров Украины усилится новыми людьми. Об этом сегодня, открывая заседание правительства, заявила Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Кадровые изменения затронут также Фонд госимущества и АМКУ. Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, в частности, Ю.Тимошенко подчеркнула: "Думаю, что в ближайшие дни мы сможем усилить состав правительства новыми людьми, которые придут работать в правительство. Я думаю, что в ближайшие дни мы сможем к руководству полноценному привести и Фонд госимущества, и Антимонопольный комитет". По ее словам, после создания коалиции и избрания спикера Украина сможет найти возможность для эффективной борьбы с кризисом. Напомним, на данный момент Фонд госимущества возглавляет Валентина Семенюк-Самсоненко, и.о. главы АМКУ - Александр Мельниченко. Вчера депутаты избрали В.Литвина спикером и объявили о создании новой коалиции. За кандидатуру В.Литвина отдали голоса 3 представителя Партии регионов, 154 депутата от БЮТ, 40 - от НУНС, 27 коммунистов и 20 депутатов от Блока Литвина.