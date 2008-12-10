В Швейцарии скоро будет новый президент

Глава государства ежегодно избирается из числа членов Федерального совета Швейцарии сроком на год. Согласно принципу ротации, новым президентом страны станет нынешний вице-президент, министр финансов Ханс-Рудольф Мерц. В состав правительства 66-летний Мерц был избран в 2003 году. В сентябре этого года он после остановки сердца перенес аорто-коронарное шунтирование - тогда появились опасения, что Мерц не сможет вернуться к работе, однако политик благополучно перенес операцию и сумел быстро восстановиться. Кроме того, депутатам швейцарского парламента предстоит избрать нового вице-президента, а также министра обороны вместо ушедшего недавно в отставку Самюэля Шмида, который долгое время находился под огнем критики за неудачное проведение реформы армии. Швейцария - федеративная республика (конфедерация), глава которой - президент - ежегодно избирается из числа семи членов Федерального совета страны. Выборы министров проходят раз в четыре года. Президент Швейцарии председательствует на заседаниях правительства, однако не имеет никаких дополнительных полномочий - все члены правительства равны в правах, решения принимаются только коллегиально.