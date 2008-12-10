Чечетов сказал спасибо

Создание коалиции – это начало старта для Виктора Януковича в президентское кресло. Об этом заявил народный депутат Украины от Партии регионов Михаил Чечетов. Он отметил, что ПР занимает оппозиционную нишу: "Будем со стороны оппозиции пристально контролировать власть (вы сейчас видите, под каким жестким контролем находится торговля оружием, слышали доклад Коновалюка), будем предлагать альтернативные варианты. То есть оппозиция - это тоже власть, которая не дает возможность абсолютизировать властные полномочия тем или иным политикам, а дестабилизация власти ведет к загниванию". Политик считает, что создание коалиции - это начало старта для Виктора Януковича в президентское кресло. "Поскольку самый лучший старт - это в президентское кресло с оппозиционной ниши, а учитывая экономический кризи, - лучше не придумаешь. Спасибо им за возможность хорошо стартовать Виктору Януковичу в кресло президента", - сказал он, сообщает ИнтерМедиа консалтинг.