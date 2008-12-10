В Армении появилась площадь Януковича

В Армянском городе Спитак в честь лидера Партии регионов Виктора Януковича назвала площадь и переулок. Так только в Спитаке можно повернуть с улицы Януковича на площадь Януковича. Названная в честь Януковича улица раньше была переулком и носила имя одного из 26-ти бакинских комиссаров Шаумьяна. А площадь вообще была безымянной. После землетрясения в 1988 году тогдашний руководитель большого донбасского АТП Янукович командировал в разрушенный Спитак автоколонны с помощью и приезжал сюда сам. Через 20 лет после землетрясения Янукович побывал в Армении снова, сообщает Украинская правда.