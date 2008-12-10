В кабмин спешат новые министры

Премьер-министр Юлия Тимошенко заявляет, что в ближайшие дни состоятся новые назначения в состав Кабинета Министров. Об этом сказала, открывая заседание правительства. "Я думаю, что в ближайшие дни мы сможем усилить состав правительства новыми людьми, которые придут работать в правительство", - заявила Тимошенко. Премьер также допустила, что в ближайшие дни произойдет смена председателя Фонда государственного имущества и будет назначен руководитель Антимонопольного комитета. Такое предположение премьер сделала в связи с избранием председателем Верховной Рады лидера блока своего имени Владимира Литвина и созданием коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" и БЛ. Она подчеркнула, что с созданием коалиции завершился политический кризис в стране, и парламент в кратчайшие сроки может принять необходимые антикризисные законы. 9 декабря Рада избрала председателем парламента лидера фракции Блока Литвина Владимира Литвина. В тот же день новоизбранный председатель парламента Владимир Литвин объявил о создании коалиции БЮТ-НУНС-БЛ.