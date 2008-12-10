В Куршавеле-недобор олигархов

Спрос на альпийские горнолыжные курорты vip-класса в Новый год упал по сравнению с прошлым годом на 20-30%, поэтому впервые за долгие годы здесь можно найти свободные места, сообщают во вторник туроператоры. “Уже лет десять не было такого, чтобы на курортах уровня как Сент-Мориц или Куршевель в середине декабря оставались свободные места”, — сказала генеральный директор туристической компании, специализирующейся на эксклюзивном отдыхе, Елена Зрянина. “От отдыха на фешенебельных альпийских курортах отказался целый слой обеспеченных людей, занятых в финансовой и строительной сферах, — пояснила Зрянина. По ее словам, сложность ситуации заключается в том, что с середины декабря отправить туристов на курорты будет уже нельзя, так как не остается времени на оформление шенгенских виз. По словам директора другой туристической компании Александра Дарменко, “места в Куршевеле сейчас действительно есть. Они появились на рынке после первого декабря, когда многие турфирмы не смогли рассчитаться за забронированные номера в отелях”. Однако, в целом, по его словам, спрос на горнолыжный отдых в зимние праздники по сравнению с прошлым годом в его компании не уменьшился. Средняя цена недельного проживания на курорте на Новый год — 6-7 тысяч евро на семью из двух человек. При этом, проживание в отеле обходится обеспеченным россиянам от 600 евро до 9 тыс. евро в сутки.