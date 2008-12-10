Обаму приняли за телефонного террориста

Дама-конгрессмен от Республиканской партии США Илеана Рос-Лехтинен оказалась особой крайне недоверчивой. Ей позвонил Барак Обама, чтобы поздравить с победой на выборах в конгресс. Но бдительная Рос-Лехтинен бросила трубку со словами, что он «пародирует лучше, чем парень с SNL (местный радиоканал)». Следом на тот же номер позвонил руководитель его предвыборного штаба. Но и его Рос-Лехтинен посчитала самозванцем. Спас положение лишь председатель парламентского комитета по международным отношениям Говард Берман. Ему, правда, удалось убедить Илеану в своей «подлинности», пересказав шутку, известную в их узком кругу. Лишь тогда конгрессмен поняла, что отшила самого Обаму. Она попросила избранного президента еще раз связаться с ней, чтобы передать ему свои извинения. Они вместе посмеялись над ее недоверчивостью и поговорили на рабочие темы.