Бабку Параску арестовали

Сегодня сотрудники Управления госохраны задержали бабу Параску, которая пыталась вместе с Ющенко и другими политиками возложить цветы к памятнику Вячеславу Чорновилу. Как сообщили в МВД, после задержания Королюк доставили в Печерское райуправление милиции. Объясняя милиции свой поступок, Королюк сказала, что в канун церемонии возложения цветов ей позвонили по телефону люди якобы от Ющенко и от его имени сказали, что она должна прийти к памятнику. «Когда она в определенное время пришла к памятнику Чорновилу возложить цветы, то сотрудники УГО не пропустили ее, задержали и доставили в Печерское райуправление милиции, где она написала объяснение, после чего ее отпустили», - отметили в МВД. В свою очередь, комментируя это сообщение, начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей отметил, что «если и был такой факт», то сотрудники УГО действовали в соответствии с действующими инструкциями. При этом В.Гелетей объяснил, что присутствие определенных лиц в мероприятиях при участии Президента определяет Служба Государственного протокола и церемониала Секретариата главы государства.