Черновецкий решил взяться за элиту

Мэр Киева Леонид Черновецкий инициирует повышение квартирной платы для жильцов элитных домов в десять раз. Об этом он заявил во время общественных слушаний по поводу введения квартплаты отдельно для каждого дома. "По предварительным данным, это 1,5 тыс. (элитных домов) из 10 тыс. Я увеличу им тарифы примерно в 10 раз, если киевляне поддержат, для того чтобы 800 тыс. человек (малообеспеченных) не платили вообще ничего за коммунальные услуги", - сказал Черновецкий. Мэр Киева отметил, что жильцы элитных домов - это приличные люди, которые, однако, поступают неприлично с киевлянами, не платя в полном объеме квартплату. Черновецкий выразил надежду, что Киевская городская государственная администрация в течение месяца определит дома на территории города, которые попадают в категорию элитных. Как сообщалось, в сентябре КГГА заявила о намерении установить тарифы на услуги по содержанию домов и придомовых территорий (квартирную плату) отдельно для каждого дома. Киевгорадминистрация повысила с января 2009 года тарифы на коммунальные платежи. Интернет-портал Киевской горадминистрации разместил информацию о стоимости квартплаты для каждого дома.