Тимошенко поможет детям Фиделя Кастро

Президент Украины Виктор Ющенко 10 декабря своим указом распорядился оказать гуманитарную помощь республике Куба. В тексте указа, размещенного на сайте главы государства, говорится, что помощь должна быть оказана в связи с тем, что на острове сложилась тяжелая ситуация, вызванная непогодой. Доставить украинскую помощь страдающим кубинцам поручено правительству Юлии Тимошенко. Что именно должно быть отправленно на остров Свободы, Ющенко не уточнил. Напомним, что последний серьезный ураган - "Палома" - ударил по Кубе в начале ноября 2008 года. Россия предоставила кубинцам гуманитарную помощь еще раньше - после удара урагана "Густав" на остров были отправлены четыре самолета с гуманитарной помощью.