Мэр Киева фанат Ленина

Леонид Черновецкий пообещал спасти Ленина на Бессарабке. Выступая на одном из телеканалов, он всенародно пообещал, что пока жив, монумент никто даже пальцем не тронет. На вопрос, почему в то время как Минкульт издает постановления о сносе «советского наследия», мэр решил его защищать, он ответил: «Так хочет Бог!» Правда, любовь мэра распространяется лишь на Ильича. Напомним, сейчас в столице уже снесли памятник Косиору на Артема, следующим станет памятник Чубарю на Отрадном. Еще в «черном списке» восемь памятников Ленину.