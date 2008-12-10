Внук царского министра пошел в канадскую политику

Лидером Либеральной партии Канады, которая возглавляет оппозиционную коалицию в парламенте страны, станет потомок русских эмигрантов Майкл Игнатьефф (Michael Ignatieff). Как передает агентство France Presse, он остался единственным претендентом на этот пост после того, как последний из соперников, бывший премьер провинции Онтарио Боб Рэй (Bob Rae) снял свою кандидатуру. Игнатьефф является внуком графа Павла Игнатьева, бывшего при Николае II министром народного просвещения, и правнуком графа Николая Игнатьева, служившего дипломатом при Александре II и министром внутренних дел при Александре III. 61-летний Майкл Игнатьефф родился в Канаде, окончил Торонтский университет, а затем работал на академических должностях в Оксфорде, Кембридже и Гарварде. Он - известный на Западе ученый, специализирующийся на истории канадской культуры, исследованиях в области прав человека и международных отношений. В 2004 году руководство канадских либералов предложило Игнатьеффу баллотироваться в парламент с учетом возможности дальнейшего выдвижения в лидеры партии. В январе 2006 года правящая на тот момент Либеральная партия проиграла парламентские выборы, уступив консерваторам, но Игнатьеффу удалось стать депутатом Палаты общин. В октябре 2008 года консерваторы победили на досрочных парламентских выборах, но не получили достаточно голосов, чтобы сформировать правительство большинства. 1 декабря три оппозиционных партии (Либеральная партия, Новая демократическая партия и Квебекский блок) объединились в коалицию с целью отставки правительства. Однако 4 декабря генерал-губернатор Канады Мишель Жан (Michaelle Jean) приостановила деятельность парламента до конца января 2009 года, чтобы избежать вынесения вотума недоверия консервативному правительству страны, которое оппозиция обвиняет в неспособности справиться с экономическим кризисом. Угроза новых досрочных парламентских выборов вынудила либералов отправить в отставку своего лидера Стефана Диона (Stephane Dion) и заняться поиском достойного преемника. Как ожидается, 17 декабря Игнатьефф официально будет назван временным лидером Либеральной партии после консультаций ее руководства с региональными отделениями. Официально он возглавит партию после утверждения на общенациональном съезде в мае 2009 года. В случае победы Либеральной партии на парламентских выборах внук царского министра станет премьер-министром Канады.