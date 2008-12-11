Пастор Черновецкого открыл в Нигерии банк

Незадолго до краха и ареста всех активов финансовой компании "Кингз кепитал" пастор "Посольства божьего" Сандей Аделаджа открыл в Нигерии банк. В нем он числится директором, его фото размещено на сайте банка. Банк называется "GS Microfinance Bank" и начал бизнес 1 сентября 2008 года после получения лицензии от Центрального банка Нигерии. За короткий срок деятельность SG MFB его акционерный капитал увеличился с 1,9 до 3,8 млн долларов США. На открытии офиса банка Аделаджа подчеркнул: "Я больше не верю в эффективность выделения средств отдельным лицам, но я знаю, что мы должны помочь бедным понять, что они могут и сами себя обеспечить и могут обеспечивать себя сколь угодно долго". "Находясь в Европе, я возглавлял крупнейшую церковь этого региона, поэтому сейчас мне легко вернуться в Нигерию и использовать аккумулированные финансовые ресурсы, чтобы построить здесь огромную церковь, хотя я вижу, что здесь есть и другие насущные нужды", - сообщил Аделаджа. Напомним, что 27 ноября суд арестовал директора компании "Кингз кепитал" Александра Бандурченко, которого обвинили в мошенничестве со средствами населения. Руководство МВД заявило, что большинство вкладчиков компании – прихожане церкви "Посольства божьего". Сандей Аделаджа ранее признавал, что давал консультации своим прихожанам о финансовой компании "Кингз кепитал".