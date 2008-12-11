Богатые киевляне не хотят платить

Столичные власти снова вернулись к идее дифференцированной квартплаты, однако мэр Леонид Черновецкий снова решил, что богатые будут платить за бедных и предложил: жители элитных домов (таких в столице около 1,5 тыс.) будут платить квартплату в 10 раз больше, чем остальные. Именно это решение мэр может вынести на сегодняшнюю сессию Киеврады. Напомним, что изначально планировалось, что повышение квартплаты для каждого дома будет разным, в зависимости от его состояния, наличия придомовой территории и услуг, которые предоставляет жэк — кто-то будет платить в сравнении с нынешними расценками больше на 50 копеек за метр, а кто-то на 7,50 грн. (пока все платят одинаково, около 1,30 грн. за «квадрат»). Правда, мэр пообещал, что первым делом предложит столичным депутатам переложить квартплату "бедных" на плечи состоятельных горожан. Последние в шоке от планов мэра и совсем не горят желанием за свой счет "спасти" менее обеспеченных киевлян от подорожание квартплаты и считают инициативу мэра несправедливой. "Я так понимаю, что мэр хочет погасить задолженности одних киевлян за счет более состоятельных людей. Это несправедливо и нелогично — ведь богатые люди много работают, берут на себя большую ответственность — и поэтому столько зарабатывают! Я с семьей живу в квартире площадью 540 кв. м в центре города и плачу квартплату со всеми коммунальными услугами, кроме электроэнергии, порядка 800 гаривен. Я думаю, что это немало. К тому же суть в том, что плачу я эти деньги за не всегда качественные коммунальные услуги — например, у нас бывают отключения воды, света", — рассказывает "Сегодня" известная модель, владелица одного из модельных агентств Влада Литовченко. По нынешней цене 1,3 грн. Литовченко приходится платить 162 грн. квартплаты, а по новым тарифам от мэра будет 1620 грн. "За квартплату я плачу около 600—700 гривен. Если поднимут в 10 раз, то получается, что платить я буду 6—7 тысяч гривен. Я согласен, что цены для состоятельных людей можно пересмотреть, но сразу в 10 раз — это слишком," — говорит бизнесмен Лев Парцхаладзе. Обычных же киевлян подобное повышение для состоятельных не смущает. "Если люди могут заплатить, пусть платят, — говорит пенсионер Иван Хворостовский. — Мы не можем, например, потому что пенсия и так нищенская!". В тоже время, киевлян беспокоит, что в последнее время жэки совсем от рук отбились и вообще прекратили работы по ремонту домов (за что, собственно, мы квартплату и платим). Так, жительница дома 72-б по проспекту Маяковского Юлия Стадник рассказала, что ее квартиру заливает при каждом дожде. Сначала ремонт местный жэк переносил, затем вообще отказался его делать — мол, кризис. В жэке же объясняют это тем, что денег действительно нет — зарплату сотрудникам едва выплачивают. Не исключено в этой связи, что средства полученные от повышения квартплаты пойдут не на ремонт жилфонда, а на латание бюджетных дыр, учитывая крайне плачевные прогнозы по наполняемости городской казны на следующий год.