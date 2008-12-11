Медведев подарил президенту Аргенитины меховую шапку

Дмитрий Медведев и Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие в торгово-экономической и финансовой сферах, отдельные международные проблемы. Президенты России и Аргентины приняли совместное заявление о стратегическом партнёрстве. В присутствии глав государств также подписан пакет документов о российско-аргентинском сотрудничестве в различных областях. После встречи Медведев подарил своей коллеге шапку из русской чернобурой лисы. А также вместе с Киршнер возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату.