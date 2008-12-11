Абрамович теряет золото

Российский олигарх, живущий на Западе, Роман Абрамович испытал вчера еще один удар, когда российская золотодобывающая компания "Highland Gold", акционером которой он является, отложила разработку двух новых проектов, пишет британская "The Times", которую цитирует "Inoрressa". Пятая по величине в России золотодобывающая компания, информирует Кристин Бакли, откладывает ввод в эксплуатацию месторождения Новоширокинское на юго-востоке России и Майское на Чукотке на фоне снижения цен на продукцию компании и нехватку кредитов. Год назад Абрамович приобрел 4% в "Highland Gold" через свою инвестиционную компанию Millhouse за $400 млн. Теперь его доля оценивается всего в $104 млн., сообщает издание.