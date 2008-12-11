Пинчук решил не продавать еду

Компания Платформа-1, совместное предприятие Виктора Пинчука и российского Мосмарта из-за кризиса заморозила проект создания сети более чем из 500 продуктовых магазинов, пишет “Коммерсантъ-Украина” (11 декабря 2008). О прекращении открытия новых магазинов в Украине также заявили другие российские сети — Вестер и X5 Retail Group. Платформа-1 была создана весной этого года: российская сеть получила долю в 51%, EastOne — 49%. Для Виктора Пинчука это был первый проект в продуктовом ритейле. Предполагалось, что компания построит сеть из 50 гипермаркетов и примерно 500 магазинов шаговой доступности, вложив 300 млн. долл. Первый магазин площадью 10 тыс. кв м планировалось открыть уже в 2008 году. Инвесткомпания EastOne создана в Лондоне в сентябре 2007 года для управления активами Виктора Пинчука на общую сумму свыше 10 млрд. долл. В портфеле EastOne — около 20 бизнесов, в том числе трубно-колесная компания Interpipe, банк Кредит-Днепр” телеканалы ICTV, СТБ, Новый канал и М1. Виктор Пинчук также владеет блокирующим пакетом крупнейшей украинской авиакомпании Аэросвит. Его состояние журнал Forbes оценивает в 5 млрд. долл. ЗАО Мосмарт (оператор торговых сетей) и ЗАО Гиперцентр (владелец недвижимости) контролируют российские бизнесмены Михаил Безелянский и Андрей Шелухин. Выручка в 2007 году — 748 млн. долл. Напомним, 6 ноября S&Р понизило долгосрочный рейтинг группы Виктора Пинчука Interpipe Ltd, занимающейся производством труб, с В+ до В, долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга с В до В- и рейтинг по национальной шкале с uaА до uaВВВ.