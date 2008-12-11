Минигархи окупировали Лондон

Настоящими жертвами нынешнего кризиса могут стать не знаменитые российские олигархи вроде Абрамовича и Дерипаски, а другая, более мелкая порода российского экономического хищника, которого журналисты Daily Telegraph окрестили “минигарх”. По их определению, минигарх — это российский капиталист, имеющий возможность покупать дорогую недвижимость на Западе, и чье состояние оценивается в 100-200 млн. долларов. Именно эта группа несет тяжелый груз ответственности за превращение Лондона во вторую Москву, или “Лондонград”. Британские журналисты ссылаются на историка Юрия Фельштинского, который предупреждает в книге “Эпоха убийц” что период их влияния может подойти к концу. Во времена совсем недавнего российского экономического бума никто не спрашивал их, откуда берутся деньги, и как будут покрываться долги. Теперь настало время неприятных расспросов. Фельштинский пишет: “Олигархи взяли большие кредиты в западных банках. Обычно они предлагали в качестве залога до 20% стоимости недвижимости. Теперь, когда 80-90% ее потеряно, банки требуют возвращения долгов. Это означает, что в течение минут, дней или месяцев некоторые минигархи будут полностью уничтожены”. В то время как привычные экономические схемы рушатся вместе с падением цен на нефть, российское правительство обещает поддержку таким гигантам, как Абрамович и Дерипаска. Однако, ресурсов правительства явно не хватит на всех, и минигархов, скорее всего, сочтут недостаточно значительными для судьбы России и бросят на произвол судьбы. Фельштиский предсказывает, что к марту 2009 года Лондон станет свидетелем парадоксального феномена: “Экономных минигархов”. Времена, когда в конце вечеринки “для прикола” сжигалась стофунтовая купюра, канут в Лету. Минигархи пока еще не достигли этой критической точки, и маклеры рассказывают, что в последние две недели стали жертвами настоящего “русского нашествия”. По их словам, российские богачи перестали доверять уже и западным банкам, и теперь пытаются спасти свои деньги, вкладывая их в британскую недвижимость. Тем не менее, их подход к покупкам отличается теперь гораздо большим реализмом и трезвостью. Ричард Грин из Home Finders International говорит: “Следует отметить гораздо большую рассудительность по сравнению с тем, что мы наблюдали всего шесть месяцев назад. Вместо того, чтобы посмотреть на дом и купить его в тот же день, русские теперь начинают говорить с консультантами, чего ранее они никогда не делали “.