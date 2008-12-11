Черновецкий берет пример с Америки

Сначала резко взвинтил тарифы на транспорт и при этом сказал, что ему «подсунули» на подпись решение. Потом коммерсантов напугал повышением расценок на коммуналку и уже навлек на без того отощавший кошелек горожан «порчу» в виде повышения цен. Теперь вот памятник Ленину с божьей помощью защищает… И тут очередная идея: Леонид Михайлович задумал переподчинить себе всю милицию города и должность руководителей сделать выборной! «Это необходимо, чтобы мы могли отвечать перед избирателями за общественный порядок, за уровень преступности, - так объяснил мэр свою задумку. - Это практика всех развитых стран - когда глава милиции идет на выборы вместе с мэром. Тогда мы финансируем муниципальную милицию и следим, чтобы она не брала взятки». С одной стороны, вроде ничего в такой затее плохого нет. Чем мы в конце концов хуже Штатов? Будут эдакие ковбои в широкополых шляпах и затемненных очках бороздить просторы наших родимых улиц в поисках насильников, карманников, хулиганов и прочих криминальных маньяков. Но есть и другая сторона медали. Скажем, непонятно, как г-н Черновецкий «осиротит» подразделения г-на Луценко и где возьмет деньги на финансирование своей милиции? Градоначальнику сначала придется нардепов подстегнуть, чтобы придумали специальный закон или хотя бы поправки к имеющимся, дабы «разбить» ныне существующую вертикаль: министерство - областное (столичное) - районное управление. Да и бюджет придется перекраивать, ведь спонсировать милицию за свой счет Леонид Михайлович вряд ли потянет… Хотя недавно он заявил, что на субсидии малоимущим в столице выделит $22 млн из своих доходов. Может, и на милицию наскребет?! В любом случае ясно одно: от слова до дела не один шаг, и г-ну Черновецкому еще придется доказать окружающим, что Киеву таки необходима своя милиция с избранным народом начальством. Правда, понять, что изменит это для простого среднестатистического киевлянина, сложно. Если честно, мне совершенно все равно, кто будет охранять мой город, моих близких и меня: милиция Черновецкого, Луценко или какого-то Пупкина! Главное, чтобы в доме напротив наконец-то перестали постреливать из окон по ночам наркоманы, чтобы не страшно было возвращаться домой поздно вечером, ну и хотелось бы для начала познакомиться с участковым, которого никак не могу отыскать для жалобы на соседку этажом выше, устроившую в квартире настоящую псарню…