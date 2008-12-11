Польские президент и премьер поделили самолет

Президент Польши Лех Качиньский решил помочь главе польского правительства Дональду Туску попасть на саммит Европейского Союза после того, как рейсовый самолет, на котором премьер планировал лететь в Брюссель, сломался. Как сообщает TVN24, Туск должен был лететь рейсовым самолетом на двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня в Брюсселе, однако рейс польской компании LOT сначала отложили, а затем вообще отменили из-за технической неисправности самолета. «Нас привезли под самолет и сказали, что он не полетит. Посоветовали обратиться к компании Brussels Airlines, чтобы переоформить билеты на следующий рейс на 16.00», - рассказал польский депутат Европарламента Ян Масел, который должен был лететь тем же самолетом. Начало саммита Евросоюза запланировано на 15.00. По данным TVN24, Качиньский, который сейчас находится в Познани на конференции по вопросам предотвращения глобального изменения климата, узнав о проблемах премьера, предложил ему полететь на саммит правительственным самолетом вместе с ним, сообщает «УНИАН». Как сообщает радиостанция Radio Zet, Туск согласился на предложение Качиньского. Министр Канцелярии польского президента Михал Каминский сообщил, что правительственный самолет полетит в Варшаву, где заберет премьера и членов его делегации, после чего вернется в Познань, откуда заберет Президента, и отправится в Брюссель. Как сообщал ForUm, в начале декабря Туск заявил, что планирует приобрести новый самолет для Президента после того, как правительственный ТУ-154 поломался во время недельной поездки Качиньского в Азию и польский Президент был вынужден пользоваться услугами чартерной компании. Качиньский и Туск, которые возглавляют разные политические партии, остро конфликтуют между собой. Накануне последнего саммита Евросоюза в октябре разгорелся очередной спор, кто должен представлять Польшу на саммите. Она завершилась тем, что Туск не позволил Качиньскому полететь в Брюссель на правительственном самолете, и польский Президент полетел чартером. На переговорах они сидели рядом.