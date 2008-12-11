В Китае народ против встреч с Далай Ламой

Министерство иностранных дел Китая выразило официальный протест по поводу встречи президента Польши Леха Качиньского с духовным лидером буддистов Тибета Далай-ламой XIV, подчеркнув, что такая встреча вредит польско-китайским отношениям. Китайские власти призвали избегать таких ситуаций в будущем. «Мы передали Польше официальный протест и выразили наше глубокое неудовлетворение», - сказал пресс-секретарь китайского МИД Лю Дженджяо. В МИД Китая для пояснения ситуации вызвали посла Польши Кшиштова Шумского, но официально посольство отказывается комментировать это дело. Раньше для дачи пояснений китайцы вызвали французского посла после встречи президента Франции Николя Саркози с Далай-ламой, которая состоялась в Польше. Встреча Качиньского с Далай-ламой состоялась 10 декабря. Польский президент беседовал с лидером на духовном лидере Тибета около получаса. Канцелярия Качиньского потом проинформировала, что это была «частная» встреча. Далай-лама прибыл в Польшу по случаю 25 годовщины назначения Нобелевской премии первому президенту независимой Польши Леху Валенсе. Далай-лама посетил Гданьск, где в начале 80-х годов прошлого века начались массовые протесты и был создан независимый профсоюз «Солидарность», которую возглавил Валенса и которая позже привела к свержению коммунистического режима в Польше. Также духовный лидер Тибета побывал во Вроцлаве. С Качиньским Далай-лама встречался в Варшаве. Как сообщал ForUm, 20 ноября с.г. Китай призвал руководителей иностранных государств отказаться от встреч с духовным лидером буддистов Тибета Далай-ламой. 26 ноября Китай отказался от проведения саммита с Европейским Союзом из-за намерения президента председательствующей в ЕС Франции Саркози встретиться с Далай-ламой. Евросоюз официально уже выразил сожаление по поводу решения властей Китая отменить запланированный на 1 декабря в Лионе саммит, на котором планировалось, в частности, провести дискуссию по поиску путей выхода из финансового кризиса.