Олигарх подарил Кэмпбелл приют для собак

Владислав Доронин, совладелец и председатель совета директоров компании «Капитал Групп», подарил своей возлюбленной приют для животных под Майами. Надо признать, 46-летний Владислав вообще щедро одаривает свою невесту, темнокожую супермодель Наоми Кэмпбелл. В преддверии бракосочетания пары, а этого события общественность уже ждет около полугода, жених буквально засыпал скандально известную модель подарками баснословной стоимости. Владислав Доронин начал наступление на 38-летнюю супермодель с покупки для нее пентхауса в Бразилии за 18,5 миллиона долларов. Поговаривают, что Кэмпбелл очень любит Бразилию и давно задумывалась обзавестись собственной недвижимостью в этой стране. Среди прочих подарков Доронина - кольцо с огромным изумрудом, обрамленным бриллиантами, которое красуется на пальце модели уже некоторое время. А минувшим летом на борту роскошной яхты Доронин вручил Наоми колье с 142 бриллиантами от Гарри Уинстона стоимостью около 600 тысяч евро. В ближайшем будущем предприниматель планирует закончить строительство дома в Барвихе, который тоже предназначается для Наоми. Очередной презент Доронина выглядит очень трогательно и предназначен скорее для души красавицы, поскольку практическое применение ему найти трудно. Модель известна своими выступлениями в защиту прав животных, поэтому заботливый жених, чтобы продемонстрировать уважение к интересам любимой, дал ей возможность самой проявить заботу о четвероногих друзьях. С Владиславом 38-летняя Наоми познакомилась в феврале 2008 года. Выходить в свет вместе они стали только в июне, после Каннского кинофестиваля. Как стало известно, Доронин уже заказал свадебные наряды и обручальное кольцо для своей избранницы. Кольца для совладельца «Капитал Групп», чье состояние приближается к 2 млрд долларов, и его избранницы изготавливают в Москве в известном ювелирном доме. Жених настоял на том, чтобы кольца были выполнены непременно в русском стиле. По всей видимости, они будут изготовлены из двух видов золота - белого и розового. Мастера украсят их бриллиантами. Насколько безоблачной будет совместная жизнь Владислава и Наоми, судить сложно. Супермодель известна своим непростым характером и далеко не одним скандалом с привлечением полиции. Но может быть, российскому бизнесмену удастся сделать то, что пока ни у кого не получалось - укротить скандально известную «черную пантеру». Ведь знаменитая красотка уже заявила, что готова ради Доронина сменить религию и как можно скорее родить ему ребенка.